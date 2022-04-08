Евросоюз заморозил беларуские и российские активы на 30 млрд евро

Страны Евросоюза заморозили беларуские и российские активы на 30 млрд евро. Такая цифра названа в пресс-релизе Еврокомиссии.

По данным учреждения, более половины государств ЕС отчитались о принятых мерах по заморозке активов. Всего сообщается о заморозке почти 30 млн евро. Среди замороженных активнов числятся яхты, вертолеты, недвижимость и редкие произведения искусства почти на 6,7 млрд евро. Также были отклонены транзакции на сумму в 196 млрд евро, говорится в пресс-релизе.