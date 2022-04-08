ЕС введет ограничения для беларуских автоперевозчиков

Послы стран Евросоюза согласовали пятый по счету пакет санкций против Беларуси и России.

Новые санкции предусматривают рестрикции против физлиц и финучреждений, а также ряд запретов. Так, предполагается запрет на импорт российского угля, ограничения на поставки высокотехнологичных товаров, оружейное эмбарго в отношении России и, кроме того, заморозка активов нескольких банков России.

Отмечается, что суда под российским флагом не смогут заход в порты стран Европы. А беларуские и российские транспортные компании не смогут больше осуществлять деятельность на территории Евросоюза.

Есть санкции и в отношении отдельных российский предпринимателей и «деятелей пропаганды», сотрудников служб безопасности, военных, промышленных и технологичных предприятий, связанных с военной спецоперацией России в Украине.