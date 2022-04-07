В Полоцком районе столкнулись фура и легковой автомобиль Nissan: есть пострадавшие

Витебская область
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В Полоцком районе большегрузный автомобиль врезался в легковушку, превратив иномарку в груду металла.

Авария произошла утром 6 апреля на 128 километре автодороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвийской Республики».

21-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, на закруглении дороги не справилась с управлением из-за чего автомобиль ушел в занос и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным большегрузом DAF.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка Nissan. Она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

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