В Полоцком районе столкнулись фура и легковой автомобиль Nissan: есть пострадавшие

В Полоцком районе большегрузный автомобиль врезался в легковушку, превратив иномарку в груду металла.

Авария произошла утром 6 апреля на 128 километре автодороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвийской Республики».

21-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, на закруглении дороги не справилась с управлением из-за чего автомобиль ушел в занос и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным большегрузом DAF.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка Nissan. Она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.