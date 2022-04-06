Как владелец «Жывемобиля» из Витебска помогает украинским беженцам

29-летний водитель легендарного бело-красно-белого «Жывемобиля» Андрей Кулаков работает сейчас волонтером на польско-украинской границе. Развозит беженцев на таком же самом бусе, как и «Жывемобиль», – на «Volkswagen T3». Но бус теперь – желто-голубой. Хозяин назвал его «Украиномобилем». Таким образом демонстрирует свою поддержку украинцам и любовь к Киеву, который стал для белоруса вторым домом.

«Украиномобиль». Продолжение истории

К бусам «VW Transporter 3» Андрей Кулаков имеет особую привязанность, если не сказать – страсть. В его коллекции – 20 таких автомобилей. Два из них в 2020 году вдохновляли протестующих в Витебске своей яркой бело-красно-белой окраской. И не только в Витебске. Бусики назвали «Жывемобилями».

Потом и первый, и второй – арестовали. Их владельца – тоже. Кулаков провел за решеткой около месяца (по разным административным делам). В марте 2021-го ему удалось выскользнуть из когтей МВД – там уже шили на него «уголовку» – и выехать из Беларуси в Украину. «Украиномобиль» – 21-й бус Кулакова. История продолжается.

«Вы войну проспали!»

«Так получилось, что польские гуманитарные визы мы сделали почти сразу, как приехали в Украину, потому что не знали, останемся ли там. Однако буквально через пару дней я почувствовал себя в Киеве как дома. Такое бывает – будто приросли. И прожили в нем почти год. Война разрушила все наши планы…» – говорит Андрей Кулаков.

В Киеве он зарабатывал на отделке квартир («элитный плиточник»). Через некоторое время приобрел себе очередной бус «VW T-3». Планировал создать новый бело-красно-белый «Жывемобиль». Но – не успел.

«Если честно, то начало войны мы с Каролиной проспали. Где-то в 11:00 только разбудил нас телефонный звонок: «Вы войну проспали!» Мы – в новости, узнали, что на Киев уже ракеты выпустили. И я как человек, которого трудно выбить из равновесия, принял решение ехать. Логика такая: мы на арендованной квартире, работать возможности не будет, никаких сбережений не имеем, ну и сам по себе я вовсе не вояка. Решили, что пользы с нас будет больше, когда выедем», – вспоминает Андрей Кулаков.

К тому же имелись еще и польские визы. Через сутки добрались до Львова, потом трое суток стояли в очереди на границе и 1 марта оказались в Польше, где белорусов на день приютила польская семья в местечке Санок (Sanok), а потом – друзья в Варшаве.

«Только подсох – поехали волонтерить»

«На следующий день добрались до Варшавы и первым делом поехали в строительный маркет за красками и кистями. А следующим утром начали раскрашивать. Я и Каролина. И как только подсох, в ближайшую субботу, поехали на границу волонтерить», – говорит Андрей.

По словам Андрея, в Варшаве приживаться он не собирается: это было бы своего рода предательством Киеву. Поэтому последнюю неделю пробыл на погранпереходе «Медыка», где вместе с волонтерами белорусской группы «Partyzanka» помогает украинским беженцам.

«На границе работаем как переводчики и информаторы, встречаем беженцев, объясняем им, куда дальше, на какой автобус садиться, показываем, рассказываем. А я на колесах, то отвожу их в ближайший центр для беженцев. Забираю и везу тех, кто совсем растерян и не знает, куда ему ехать, кого никто здесь не встречает. Там по крайней мере можно помыться, поспать, отдохнуть и собраться с мыслями, а потом уже решать, куда дальше», – говорит Андрей.

Он уточняет, что под центр для беженцев в Медыке оборудовали спортивный зал в школе: 300 кроватей, душ, горячее питание, средства гигиены, все бесплатно.

17 человек с чемоданами в салоне

Говорит, что волонтеры едут ночевать в Пшемысль, где снимают квартиру. Работают посменно по 8-10 часов («Если больше – чувствуешь себя как зомби»). Но ситуации случаются разные.

«Было такое, что волонтеры, которые должны были нас заменить, задержались, так работали 12 часов – совсем были истощены. Загружаем последний рейс, чтобы довезти в школу и ехать самим спать. Довозим, а там к нам местные полицейские подходят и просят ввезти груз в Украину, так как поляков не пропустили на границе. И что тут ответишь? Загружаем ящики и едем в Украину – это еще часа на 2-3 работы. Гуманитарку украинским ребятам передали – и обратно…» – рассказывает владелец «Украиномобиля».

Андрей Кулаков уточняет, что гуманитарную помощь в Украину пришлось подвозить уже дважды. Второй раз быстро не получилось. Был вынужден пройти через дополнительный осмотр машины и разговор с польскими пограничниками («Почему въезжал в Киев? Почему выезжал? Что делал в Беларуси?»).

По словам волонтера, беженцы едут сейчас со всех уголков Украины. Потоки идут волнами, в зависимости от ситуации на фронтах и от того, действуют ли и насколько безопасны гуманитарные коридоры. Например, после недавнего обстрела Львова ждали большого потока беженцев из этого города во вторник и среду.

«В минувшие четверг и пятницу был просто огромный поток из Мариуполя, откуда вырвались люди, так сажали людей в мой автобусик под завязку. Последним рейсом я вез в бусе 11 взрослых и, может, шесть детей, и все с вещами. В бусе, в котором, по сути, сейчас только четыре места. И так бывает. Хотя ехать там недалеко – пять минут», – рассказывает Андрей Кулаков.

«Украиномобиль» останется навсегда

Задача Андрея – забрать как можно больше людей и как можно быстрее отвезти, чтобы сразу же вернуться за новыми беженцами. Поэтому на разговоры времени нет. Да и люди настолько уставшие, что на лишние слова энергию не тратят.

«Но мы не скрываем, что мы белорусы. Стараемся делать на этом акцент, чтобы у украинцев складывалось нормальное отношение к нам. Объясняем людям, раздаем листовки. Мол, мы ваши друзья, мы помогаем и продолжаем бороться, и то, что происходит, – это наша общая боль, общая проблемы. Мы рядом, говорим им», – говорит Андрей.

Андрей говорит, что его «Украиномобиль» люди воспринимают как чистый позитив: одним своим видом он поднимает настроение и придает сил измученным тяжелой дорогой и тяжелыми мыслями беженцам.

«Особенно поразила пара пожилых людей, перешедших границу с двумя огромными собаками, по 50-60 кг каждая. Собаки эти были очень старые – два-три шага делали и ложились на землю. И еще одна маленькая была с ними собачка, которую они подобрали по дороге, потому что «была очень несчастной». И при этом женщина тоже двигалась с трудом, так как имела перелом ноги. Представьте себе… И это врезалось в мою память. Как воплощение человечности», – говорит Андрей.

По его словам, волонтеры на границе нужны всегда. Особенно те, кто понимает украинский и русский языки. Призывает присоединяться белорусов.

Спрашиваем у Андрея, когда, на его взгляд, появится повод перекрасить «Украиномобиль» в белорусский «Жывемобиль».

«Никогда, – отвечает, – ведь «Украиномобиль» останется навсегда. А «Жывемобиль» поедет уже по свободной Беларуси. И мои два «Жывемобильчика» стоят сейчас и ждут победы. Кстати, никакие машины в Витебске так пристально не охраняются, как они – под камерами, под круглосуточной охраной на парковке УВД Витебского облисполкома. Все будет хорошо».

18 марта Андрею Кулакову исполнилось 29 лет – через несколько недель после эвакуации в Польшу. А прошлый свой день рождения он отмечал на следующий день после приезда в Киев. Верит, что 30-летие отпразднует в Беларуси – за рулем «Жывемобиля».