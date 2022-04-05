Лукашенко призвал разобраться с айтишниками и ПВТ

Александр Лукашенко призвал разобраться с IT-технологиями и IT-парками, чтобы создать равные условия для всех субъектов хозяйствования.

«Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех», — заявил Александр Лукашенко, добавив, что пришло время решить эти вопросы.

По его словам, в Беларуси наблюдается отъезд айтишников, «возможно, не малый».

«Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников», — отметил Лукашенко.

Напомним, после начала военных действий России в Украине многие компании прекратили свою работу на территории России и Беларуси, IT-сфера не стала исключением.

С 1 января 2021 года ставку подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ, повысили с 9% до 13%. Также, согласно постановлению Совмина Беларуси от 28 марта 2022 г. N178, ставка ежеквартальных отчислений администрации увеличена до 2% от выручки компаний-резидентов. Ранее она составляла 1%.