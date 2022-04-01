Кровельные материалы сертифицированного качества по разумной цене

Все для кровли можно подобрать и купить по ценам заводов в «Руфмаркет Торг». Официальный представитель российских, белорусских и польских производителей предлагает покупателям кровельные материалы, комплектующие, крепеж и доборные элементы по оптимальной стоимости, без торговых наценок и лишней переплаты.

Гарантировано сертифицированное качество, моментальная замена поврежденных при транспортировке листов, есть выгодные предложения остатков коллекций кровельного материала. Снятого с производства по очень привлекательной цене.

Продуманный, грамотно подобранный ассортимент кровельных материалов

Выбрать и купить кровлю в Минске с оперативной доставкой в любой населенный пункт Беларуси удобно на сайте компании «Руфмаркет Торг». В каталоге представлен большой выбор разнообразных моделей кровельных материалов, необходимых комплектующих для профессионального монтажа:

металлочерепица листовая – есть варианты с разными прочностными, износостойкими, декоративными характеристиками. Можно подобрать нужный тип защитного изоляционного покрытия, палитру цвета, оттенка, фактуры кровельного материала. В ассортименте металлочерепица отечественного, российского и польского производства от проверенных временем, надежных брендов – Металлпрофиль, Гранд Лайн, Blachotrapez;

модульная металлочерепица для крыш сложной геометрии – при монтаже практически нет отходов материала, позволяет выполнить качественное покрытие на сложно доступных выступах, участках крыши;

композитная черепица Metrotile (Бельгия) – гарантия стойкой, надежной, долговечной и очень красивой крыши для домов любой архитектуры, стиля оформления;

гибкая битумная черепица от брендов Iko, Shinglas и Docke – идеальный выбор для качественной гидроизоляции кровли, в наличии много моделей всей палитры цветов RAL;

практичный, недорогой металлопрофиль для кровли, заборов, ограждений – с защитным покрытием и без лакокрасочной, виниловой, полиэтиленовой обработки;

фальцевая кровля для плоских крыш Гранд Лайн, Металлопрофиль, Blachotrapez;

водосточные и вентиляционные системы с повышенным уровнем гидроизоляции;

мансардные окна;

отличный выбор кровельных изоляционных пленочных покрытий – гидроизоляция, пароизоляция, ветровая защита;

крепеж и монтажные расходные материалы – скотчи, уплотнители, карнизные и коньковые ленты;

качественный виниловый и металлический сайдинг для отделки фасадов.

Также компания предлагает в ассортименте большой выбор ограждений, заборов, калиток, распашных и откатных ворот. Можно заказать бесплатный выезд замерщика, чтобы определиться в точном количестве необходимого материала, доборных элементов, комплектующих.

Подобрать и купить кровельные материалы в Минске с доставкой по Беларуси можно предварительно оценив их качество на демонстрационной площадке, расположенной перед офисом «Руфмаркет Торг». У покупателей есть возможность проверить на практике долговечность выбранного кровельного покрытия, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, стойкость и яркость цвета, практичность.

Доступные цены, гарантия качества, предупредительный сервис

Купить кровлю, комплектующие, крепеж в «Руфмаркет Торг» не только выгодно, но и удобно. Компания обеспечивает всем покупателям выгодные условия и официальные гарантии:

привлекательные условия рассрочки, кредита, отсрочки платежа;

простые и понятные, прозрачные формы расчетов;

сертифицированное качество, подтвержденное спецификациями завода производителя;

бесплатные обмеры с выездом специалиста на объект;

аккуратную, быструю доставку.

Оформить заказ, уточнить все детали можно в офисе компании по адресу в Минске – ул. Казинца, 123, по телефону +375 (44) 538-48-48 или при помощи заявки на сайте, сотрудники компании перезвонят в удобное для вас время.