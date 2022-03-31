Каша в голове: российские захватчики обвиняют Польшу в намерении захватить Украину

Председатель совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил главного партнера Украины Польшу в планах захвата территории Украины и развязывании новой войны против украинского народа.

По мнению Медведева, территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском. Якобы для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику. Об этом написал Медведев в статье для пропагандистского сайта Sputnik Polska.

Среди прочего представитель страны-агрессора назвал Украину несчастной страной.

«Зато вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины. На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши«, — написал Медведев.

«Понятно, что легальным путем сделать это не получится. Можно вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны прочих европейских соседей. Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику», — заявил Медведев.

О каких поступках идет речь представитель Кремля не уточнил.

Он добавил, что польские элиты веками обвиняли во всех бедах Россию.

«Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром», — написал Медведев.

Напомним, что Польша является надежным союзником Украины, принимая миллионы беженцев и предоставляя различные ресурсы Украине, которая защищает свой суверенитет.