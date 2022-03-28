В Мариупольском театре под российской бомбежкой погибло около 300 мирных граждан

В Мариупольском драмтеатре в результате бомбежки погибло около 300 человек. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба городского совета.

«До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном», — сообщают в Мариупольском совете.

16 марта на театр, где скрывалось несколько сотен человек (преимущественно женщины и дети) была сброшена мощная авиабомба. Люди оказались под завалами в бомбоубежище. Позже стало известно, что на земле возле театра была большая надпись по-русски «Дети», чтобы предостеречь нападавших.

«Драматический театр цинично уничтожили вестники «русского мира». Этих фашистов 21-го века не остановила ни огромная надпись «Дети», ни заявления самих людей, что там только мирные —женщины, дети, старики. Оккупант знал куда бьет, знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания», — говорится в сообщении.

Большая часть мариупольцев, оказавшихся под завалами, выжила и была спасена.