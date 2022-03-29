Российский пропагандист Красовский истерично угрожает уничтожить Украину и сжечь ее Коституцию в центре Киева

Ведущий пропагандистского телеканала Russia Today Антон Красовский истерично угрожает уничтожить Украину и лично сжечь Конституцию Украины на Майдане в Киеве.

Напомним, что в мае прошлого года оголтелый российский пропагандист Антон Красовский в эфире гостелеканала призвал к захвату Беларуси. Следственный комитет Беларуси до сих пор не возбудил уголовное дело за призыв к смене конституционного строя.

Истеричные заявления телеведущего, направленные на уничтожение независимости Беларуси и Украины остаются безнаказанными.