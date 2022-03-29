КГК выявил ряд нарушений в работе магазинов Витебска

Комитет Госконтроля выявил нарушения на потребительском рынке в Витебске. К административной ответственности привлечены 110 работников торговых организаций, к дисциплинарной – 95.

Среди нарушений были обнаружены факты несоблюдения температурных условий хранения продуктов, товарного соседства изделий, ассортиментных перечней, нарушения в маркировке продукции и отсутствие на ней предусмотренной законодательством информации.

Кроме этого, не все субъекты хозяйствования отреагировали вовремя, когда 26 января текущего года Советом Министров были введены сезонные ценовые ограничения при реализации белорусской плодоовощной продукции. Нарушения были выявлены в 6 торговых сетях, а также в иных организациях. По письменным рекомендациям контролирующих органов цены были оперативно снижены до установленных пределов. При этом ряд субъектов допустили повторные нарушения. Территориальным органом МАРТ в отношении них начат административный процесс.