Еврокомиссия призвала страны ЕС отобрать золотые паспорта у беларусов и россиян

Комиссия призывает государства-члены немедленно отменить существующие схемы гражданства для инвесторов и обеспечить наличие жестких проверок для преодоления рисков, связанных со схемами предоставления инвесторам разрешений на проживание.

Комиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отменить гражданство, предоставленное по схеме «золотого паспорта» гражданам России или Беларуси, которые внесены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.