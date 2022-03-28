Еврокомиссия призвала страны ЕС отобрать золотые паспорта у беларусов и россиян

Политика
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Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС ликвидировать программы гражданства в обмен на инвестиции и оценить возможность лишения гражданства россиян и беларусов, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину.

Комиссия призывает государства-члены немедленно отменить существующие схемы гражданства для инвесторов и обеспечить наличие жестких проверок для преодоления рисков, связанных со схемами предоставления инвесторам разрешений на проживание.

Комиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отменить гражданство, предоставленное по схеме «золотого паспорта» гражданам России или Беларуси, которые внесены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.

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