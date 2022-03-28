Желающих вступить беларуский добровольческий батальон огромное количество — Лебедько

Представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько высказался о новой проблеме Александра Лукашенко.

На минувшей неделе политик прибыл в Киев в составе делегации беларуского демократического движения, где провёл встречи с беларуским активом и рядом украинских политиков.

Анатолий Лебедько напомнил, что о визите беларуской делегации внезапно заговорил на совещании в Минске Лукашенко. Он упомянул «целую делегацию«, которая поехала в Украину «добровольческие отряды посещать и формировать«.

Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко пугает и формирование беларуских добровольческих отрядов, борющихся за Украину против российских войск. По его словам, начинает складываться реальный украинско-беларуский военно-политический союз. Это большая головная боль Лукашенко, убежден политик.

«И в ситуации, когда его поддержка по вопросам войны [среди беларусов] составляет 3%, то конечно же Лукашенко нервничает, — продолжает Лебедько. — И совершенно очевидно, что он боится отправлять своих солдат в Украину, потому что в Украине уже есть… реальное сопротивление, добровольческие отряды. Добровольческий батальон, который есть в Украине — это головная боль для Лукашенко. И он видит, что желающих вступить в этот батальон огромное количество».