Лукашенко заявил о «высоком обострении» угроз военной безопасности Беларуси

В ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности Беларуси будут находиться на уровне высокого обострения. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с силовиками, сообщает БелТА.

«Мы собрались, чтобы на перспективу обсудить важнейшие вопросы обеспечения военной безопасности страны. Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», — заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что теперь безопасность страны требует от него и от руководства Министерства обороны обеспечения должного уровня боевой готовности и способности силовиков воевать.

Напомним, что Беларусь предоставила армии РФ свою территорию и военную инфраструктуру для осуществления военной агрессии против братской Украины. С территории Беларуси полетели ракеты и произошло наземное вторжение в направлении Киева. По международным законам Беларусь стала участником войны на стороне агрессора, Российской Федерации. В связи с этим угрозы безопасности Беларуси резко возрасли.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о готовности развязать войну с Украиной на стороне России. Теперь это стало свершившимся фактом.