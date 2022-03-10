Лукашенко заявил о «высоком обострении» угроз военной безопасности Беларуси

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В ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности Беларуси будут находиться на уровне высокого обострения. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с силовиками, сообщает БелТА.

«Мы собрались, чтобы на перспективу обсудить важнейшие вопросы обеспечения военной безопасности страны. Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», — заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что теперь безопасность страны требует от него и от руководства Министерства обороны обеспечения должного уровня боевой готовности и способности силовиков воевать.

Напомним, что Беларусь предоставила армии РФ свою территорию и военную инфраструктуру для осуществления военной агрессии против братской Украины. С территории Беларуси полетели ракеты и произошло наземное вторжение в направлении Киева. По международным законам Беларусь стала участником войны на стороне агрессора, Российской Федерации. В связи с этим угрозы безопасности Беларуси резко возрасли.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о готовности развязать войну с Украиной на стороне России. Теперь это стало свершившимся фактом.

«Спокойно не будет», — констатировал Александр Лукашенко.

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