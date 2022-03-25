Тихановская встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

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25 марта в Варшаве состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды и делегации белорусских демократических сил во главе со Светланой Тихановской.

Речь шла о необходимости вывода российских войск с территории Беларуси, о совместной политике Запада в отношении режима Лукашенко. Дуда рассказал о результатах саммита НАТО и о том, что в альянсе есть понимание: белорусский народ не поддерживает российскую агрессию против Украины.

Светлана Тихановская призвала президента Польши поддержать белорусов, которые вынужденно уехали в его страну. 25 марта стало известно, что в Польше создана правительственная комиссия для решения проблем белорусских беженцев.

Светлана Тихановская объявила антивоенную мобилизацию в Беларуси

Анджей Дуда беларусь Польша Светлана Тихановская
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