«Витязь» запустил в производство линейку умных телевизоров по проекту с российским Сбером

Витебск
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Белорусский телевизионный завод «Витязь» запустил в производство линейку из 4 новых моделей умных телевизоров больших диагоналей под управлением операционной системы «Салют ТВ» — это продукт, созданный в сотрудничестве с российским Сбербанком, в экосистему которого входит сервис виртуальных помощников «Салют».

По заказу торговых сетей в феврале текущего года предприятие приступило к лицензионному производству модельного ряда телевизоров под новой торговой маркой SBER, оригинального дизайна, с разрешением экрана 4К Ultra HD и диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов под управлением операционной системы «Салют ТВ». Продукция уже поступила в продажу крупнейших российских сетей электроники.

Витебский завод «Витязь» запустит серийное производство электрокотлов

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