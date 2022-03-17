«Витязь» запустил в производство линейку умных телевизоров по проекту с российским Сбером

Белорусский телевизионный завод «Витязь» запустил в производство линейку из 4 новых моделей умных телевизоров больших диагоналей под управлением операционной системы «Салют ТВ» — это продукт, созданный в сотрудничестве с российским Сбербанком, в экосистему которого входит сервис виртуальных помощников «Салют».

По заказу торговых сетей в феврале текущего года предприятие приступило к лицензионному производству модельного ряда телевизоров под новой торговой маркой SBER, оригинального дизайна, с разрешением экрана 4К Ultra HD и диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов под управлением операционной системы «Салют ТВ». Продукция уже поступила в продажу крупнейших российских сетей электроники.