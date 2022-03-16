В Витебской области ставка налога на прибыль увеличена до 20%

Решением Витебского облсовета депутатов от 03.03.2022 № 288 увеличена на 2 процентных пункта ставка налога на прибыль, установленная пунктом 1 статьи 184 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Данное решение принято на основании части первой пункта 10 статьи 184 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Таким образом, ставка налога прибыль теперь составляет 20 процентов для всех категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль в местные бюджеты Витебской области, за исключением организаций потребительской кооперации.

Решение вступает в силу с 16 марта 2022 г.