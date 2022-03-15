Джигурда не получит выплату за съемку в рекламе белорусского казино

В конце 2021 года в Московском городском суде рассматривалось дело российского актера и шоумена Никиты Джигурды. Артист требовал, чтобы ему выплатили деньги за съемки в рекламе белорусского казино, в которых он должен был участвовать. Самое интересное, что сниматься ролик должен был еще в 2018 году, но с самого начала все пошло не по плану.

По задумке режиссера реклама должна была сниматься в Москве и Минске, за что Джигурде даже заплатили аванс в размере 200 тысяч рублей. По окончании съемок его гонорар должен был составить $7000, однако из-за срыва съемок он их не получил. Рекламный ролик был посвящен бездепозитному бонусу за регистрацию в казино.

В результате Никита подал иск в Тверской суд Москвы, в котором потребовал не только выплатить ему полную сумму гонорара, но и компенсировать моральный вред. Вместе с тем, встречный иск подал бизнесмен Рощин, в котором он просил взыскать с артиста 3 миллиона рублей в качестве штрафа за нарушение договора конфиденциальности, и еще 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как выяснилось, Джигурда сам отказался от съемок из-за недопонимания с режиссером и сценаристами. Дело в том, что по задумке авторов Никита должен был драться с двойниками Ленина, Сталина и Брежнева. Кроме того, для реалистичности вместо операторов экшен бы снимали камеры видеонаблюдения, что и смутило Джигурду: он посчитал, что его хотят подставить, а затем выложить ролик, на котором он устраивает дебош.

История закончилась тем, что суд отказал обеим сторонам, поставив точку в этом резонансном деле.

Напомним, что азартные игры в России запрещено, равно как и их реклама, однако на съемки рекламных роликов правительство запрет не накладывало. Таким образом, действия съемочной группы и самого Никиты Джигурды не могут расцениваться как нарушение законодательства.

Никита Джигурда — российский и украинский актер, режиссер, сценарист и исполнитель песен. Известен своим низким хриплым голосом, который получил в результате срыва при попытке петь песни Владимира Высоцкого в детстве.