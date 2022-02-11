5 причин открыть бизнеса в Дубае

Несмотря на пандемию, экономика Дубая все еще находится на подъеме. По мере того, как Дубай восстанавливает свою экономику, правительство также ввело стимулы, чтобы помочь предприятиям процветать. Вот почему выгодно воспользоваться этой возможностью, чтобы узнать, как начать бизнес в Дубае. Ниже расскажем об основных преимуществах открытия компании в Дубае.

Преимущества открытия бизнеса в Дубае

В Дубае динамичная и растущая экономика

Одной из основных причин, по которой вам следует подумать об открытии бизнеса в Дубае, является экономика. Дубай входит в число самых быстрорастущих экономик мира. Несмотря на продолжающуюся пандемию, ожидается, что она постепенно восстановится после производства вакцины.

Помимо этого, Дубаю удалось диверсифицировать свою экономику, отказавшись от нефти. Стратегическое расположение эмирата позволило процветать таким секторам, как торговля и логистика, транспорт и туризм. Сегодня на эти сектора приходится более 60% ВВП Дубая.

Провидческое лидерство

Правители Дубая демонстрируют дальновидность и удивительное видение процветания эмирата. Это делает их процветающими и прогрессивными городами мира. Дубай стремится стать мировым центром бизнеса и торговли. Поэтому создание компании в Дубае привлекательно для большинства иностранных инвесторов. Кроме того, географическое положение Дубая обеспечивает удобный доступ к рынкам Африки, Азии и Европы.

Выгодное место для инвестиций при полной государственной поддержке

Департамент экономического развития Дубая (DED) отвечает за надзор за экономической программой эмирата. Это агентство активно оказывает всю необходимую поддержку местным и иностранным инвесторам. Это делается для того, чтобы все ваши усилия способствовали развитию экономики Дубая. Огромная государственная поддержка делает создание бизнеса в Дубае хорошей идеей.

Зоны свободной торговли

Один из способов начать бизнес в Дубае — через компанию в свободной зоне. Дубай имеет более 20 свободных зон, в которых могут разместиться деловые и промышленные группы, что делает выгодным создание компании Dubai RAK. Это позволяет иностранным инвесторам полностью владеть своим бизнесом и инвестициями. Они также могут извлечь выгоду из репатриации капитала и прибыли.

Налоговый рай

Как и любой другой эмират, Дубай является налоговой гаванью для иностранных инвесторов. Планируете ли вы создать свободную зону или бизнес на материке в Дубае, все они освобождены от подоходного и корпоративного налога. Налоговый режим Дубая делает его идеальным местом для инвестиций иностранных инвесторов.

Правительство Дубая постоянно пересматривает существующие правила, положения и стимулы для иностранных инвесторов. Эти меры призваны убедить иностранных инвесторов в том, что им будет легко вести бизнес в Дубае. Эти обзоры также направлены на привлечение большего количества иностранных инвестиций в эмират. Дубай был одним из первых эмиратов, разрешивших иностранцам владеть акциями и недвижимостью.