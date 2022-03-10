Переводы Western Union не будут работать в Беларуси и России

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Компания Western Union заявила, что приняла решение приостановить все операции в Беларуси и России. Об этом пишет Financial Post со ссылкой на сообщение платежной системы. Решение вступает в силу с 24 марта.

Причиной решения называют кризис в Украине. В компании заверили, что предварительно тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для коллег, партнеров и клиентов.

Представители Western Union добавили, что в последние недели команда работала над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов. Речь идет о пожертвованиях для оказания гуманитарной помощи и бесплатных услугах по переводу денег.

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Western Union беларусь
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