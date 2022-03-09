Российский завод Nissan прекратит работу 10 марта

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10 марта остановится конвейер российского завода японской компании Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.

Официальная причина прекращения работы завода — дефицит компонентов, необходимых для бортовой электроники автомобилей. Для российского автопрома наступают кошмарные времена.

Компания Nissan пока не объявляет об уходе с российского рынка, однако цены на автомобили и аксессуары бренда для россиян значительно вырастут в связи с падением рубля, нарушением цепочек поставок и другими последствиями санкций в отношении России.

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