Российский завод Nissan прекратит работу 10 марта

10 марта остановится конвейер российского завода японской компании Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.

Официальная причина прекращения работы завода — дефицит компонентов, необходимых для бортовой электроники автомобилей. Для российского автопрома наступают кошмарные времена.

Компания Nissan пока не объявляет об уходе с российского рынка, однако цены на автомобили и аксессуары бренда для россиян значительно вырастут в связи с падением рубля, нарушением цепочек поставок и другими последствиями санкций в отношении России.