Беларусь и Россия отстранены от участия в Международном союзе железных дорог

Беларуские и Российские железные дороги отстранили от участия в участия в проектах Международного союза железных дорог в связи с агрессией против Украины. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

«Поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и беларуской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена», — говорится в сообщении всемирной организации.

Международный союз железных дорог – всемирная организация, занимающаяся развитием торгово-экономического сотрудничества между субъектами международного железнодорожного рынка. Организация основана в 1922 году. Членами UIC являются 204 организации мира.