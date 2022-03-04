Переговоры Украины и России: стороны договорились о гуманитарных коридорах

Делегации России и Украины завершили второй раунд переговоров в Беловежской пуще. Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, Москва и Киев в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров. Кроме того, на переговорах обсуждалась возможность прекращения огня на время эвакуации граждан в местах, где она будет проводиться, добавил он. При этом Подоляк подчеркнул, что украинская сторона не получила от встречи тех результатов, на которые рассчитывала.

В свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что достигнутые на переговорах соглашения являются существенным прогрессом.

Ожидается, что третий раунд переговоров Москвы и Киева состоится в ближайшие дни.