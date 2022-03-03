Зеленский обратился к Путину: «Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что Украина никому не угрожает и не захватывает чужие земли. На вопрос о том, готова ли Украина дать гарантии, президент ответил:

«Гарантии для чего? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Кому я что должен дать?.. Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?», — сказал президент Украины.