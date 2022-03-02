Мировые лидеры и общественные организации выступают за немедленное прекращение агрессии России

Разные регионы мира реагируют на военное вторжение России в Украину, осуждая решение президента России Путина о разрушительном нападении и оккупации территории Украины.

Во время своего президентства Путин использовал военную мощь для вторжения и контроля над чужими территориями, включая Южную Осетию, Крым и восток Украины, а теперь вторгся на всю территорию Украины, бросая вызов глобальной безопасности и стабильности.

28-го февраля международная неправительственная организация «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL), базирующаяся в Южной Корее и зарегистрированная при Экономическом и Социальном Совете ООН и Столичном правительстве Сеула, выступила с заявлением, призывающим к глобальному сотрудничеству ради мира.

«Заявление организации «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL) относительно России и Украины» призывает, чтобы Россия вывела войска на свою территорию, международное сообщество защитило и разместило беженцев, а глобальная молодежь объединилась ради антивоенного движения за мир.

«Вооруженное вторжение на территорию суверенного государства не может решить ни одной проблемы, и в этой войне и насильственном конфликте более всего страдают невинные граждане, включая женщин, молодежь и детей. … Россия должна вывести свои войска на свою территорию … (и мы) призываем все страны мира с любовью к человечеству помочь беженцам», — говорится в заявлении.

Организация HWPL стремится создать глобальную сеть за мир, укрепляя солидарность между лидерами и представителями из области политики, религии, молодежи, женщин и СМИ во всем мире. В 2018 году организация HWPL отправила «письма мира», которые написали 580 тысяч граждан по всему миру, призывая глав государств 192 стран присоединиться к сотрудничеству во имя мира.

26-го февраля Белый дом объявил в своем заявлении, что Европейская комиссия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и США будут сотрудничать для выполнения экономических санкций по исключению России из международной финансовой системы путем отключения Российских банков от SWIFT.

Вооружённые силы Украины в настоящее время противостоят российским военным с помощью эффективной обороны, а антивоенные протесты и голоса в поддержку Украины через социальные сети становятся все более распространенными во всем мире.