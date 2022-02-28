Референдум в Беларуси: задержано 800 человек

27 февраля во время прохождания референдума в Беларуси силовики задержали около 800 человек. Об этом сообщило в понедельник МВД.
Силовики режима ищут многочисленных водителей, которые осмелились «незаконно подавать звуковые сигналы«.
ЦИК режима уже заявил, что «более 80% проголосовавших беларусов поддержали внесение поправок в Конституцию».
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Легендарный командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к беларуским военным
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