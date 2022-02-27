«Рубль сорвется в свободное падение» — Белый дом

Белый дом заявил, что после заморозки активов Центробанка России рубль «сорвется в свободное падение».

США прогнозируют, что, лишившись поддержки Центрального банка после замораживания его активов за рубежом, российский рубль «сорвется в свободное падение». Об этом заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал представитель Белого дома в ходе брифинга.

Он добавил, что заморозка активов Центробанка РФ не является единственной мерой, которая может быть применена США и их западными партнерами в отношении него. «Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных», — указал представитель США.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал своими указами независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля развязал войну с Украиной.

В ответ западные страны возобновили санкционное давление на Кремль. Страны Запада предлагают России прекратить агрессию против Украины и сесть за стол переговоров.