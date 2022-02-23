Белинвестбанк распродает свои помещения в Витебске

ОАО «Белинвестбанк», попавший под санкции, продает свой офис в Витебске по улице Ленина, 22-7 площадью 116 квадратных метров. На торги также выставлено и принадлежащее банку кафе с росписью под хохлому. Соответствующий лот размещен на платформе электронных торгов.

Очные торги состоятся 15 марта, начальная цена лота — 276 тысяч рублей. Шаг аукциона — 5% от стартовой цены. Таким образом, лот может быть продан минимум за 289.800 рублей. Кроме того, покупатель обязан будет оплатить вознаграждение организатору торгов (0,6%) и затраты на проведение аукциона (не более 500 рублей). Наконец, покупатель заодно также должен купить смонтированный в банке кондиционер за 1.200 рублей.

Таким образом, общая стоимость банковского офиса составит минимум 293.240 рублей, или примерно 111.000 долларов по актуальному курсу.

По тому же адресу продается и принадлежащее банку кафе с росписью под хохлому, стартовая стоимость — 272.400 рублей.