ГАИ Витебской области проводит профилактическую отработку трассы М3

С 18 по 20 февраля ГАИ Витебской области проведёт профилактическую отработку трассы М-3 «Минск-Витебск»

Главной целью мероприятия является предупреждение и пресечение нарушений скоростных режимов, правил обгона и перевозки пассажиров, управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления, не предоставления преимущества в движении пешеходам.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами.