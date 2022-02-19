ГАИ Витебской области проводит профилактическую отработку трассы М3

Витебская область
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С 18 по 20 февраля ГАИ Витебской области проведёт профилактическую отработку трассы М-3 «Минск-Витебск»

Главной целью мероприятия является предупреждение и пресечение нарушений скоростных режимов, правил обгона и перевозки пассажиров, управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления, не предоставления преимущества в движении пешеходам.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами.

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