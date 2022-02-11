В Минске человека засыпало грунтом на строительстве метро

Происшествия
Опубликовано

11 февраля в районе строящейся станции метро «Неморшанский сад» произошло чрезвычайное происшествие — человека засыпало грунтом. На месте работают спасатели и медики.

«Работники МЧС работают на территории строительной площадки метрополитена по ул.Кижеватова. По сообщению человека засыпало грунтом», — рассказали в пресс-службе МЧС.

На текущий момент человек пока не найден. Работы на месте обвала продолжаются.

«Неморшанский сад» — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской.

Огромный кусок дороги обвалился в Витебске по пути в Тулово. Дыра удивительных размеров

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by