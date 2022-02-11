Где сегодня будут работать датчики контроля скорости в Витебской области

11 февраля мобильные датчики контроля скорости в Витебской области будут работать на трех трассах.

С 8 до 20 часов на трассе Р-20: Витебский район, д. Вороны (23+010), скоростные ограничения 70 км/час, на трассe М-3: Лепельский район (км 181+095), для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час, на трассе Р-49: Витебский район, (км 12+740), скоростные ограничения 70 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях — приближение и удаление.