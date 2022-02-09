В Верхнедвинском районе фура вылетела в кювет

Происшествия
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В Верхнедвинском районе в результате непогоды фуру с 20 тоннами сухого корма для животных, следовавшую в Россию, занесло в кювет. Авария случилась у деревни Бельковщина. За рулем большегруза находился 40-летний водитель из Витебска, сообщает ГАИ по Витебской области..

Водитель Mercedes-Benz Actros хотел объехать приостановившийся впереди автобус. Но из-за встречного транспортного средства был вынужден вернуться в свою полосу. В итоге фуру занесло, машина перевернулась и легла на бок. К счастью водитель не пострадал, а сотрудники ГАИ помогли  мужчине покинуть кабину и отвезли его на ближайшую автозаправку, чтобы он связался со своей фирмой-перевозчиком.

Маршрутка вылетела в кювет, чтобы избежать столкновения. Виновник ДТП погиб, когда вышел посмотреть все ли в порядке

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