В Верхнедвинском районе фура вылетела в кювет

В Верхнедвинском районе в результате непогоды фуру с 20 тоннами сухого корма для животных, следовавшую в Россию, занесло в кювет. Авария случилась у деревни Бельковщина. За рулем большегруза находился 40-летний водитель из Витебска, сообщает ГАИ по Витебской области..

Водитель Mercedes-Benz Actros хотел объехать приостановившийся впереди автобус. Но из-за встречного транспортного средства был вынужден вернуться в свою полосу. В итоге фуру занесло, машина перевернулась и легла на бок. К счастью водитель не пострадал, а сотрудники ГАИ помогли мужчине покинуть кабину и отвезли его на ближайшую автозаправку, чтобы он связался со своей фирмой-перевозчиком.