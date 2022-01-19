Грузовик вылетел в кювет в Витебской области

В Витебской области на трассе М1 под Толочином из-за сильного ветра и снегопада грузовик вылетел в кювет. Водителю потребовалась помощь, чтобы выбраться с перевернутой кабины.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель из Бреста ехал в сторону Москвы. Он перевозил замороженные ягоды. Из-за снегопада и сильного ветра грузовик съехал на левую сторону дороги и вылетел в кювет. Ситуация осложнялась тем, что водитель не смог самостоятельно выбраться из перевернутой кабины. Пришлось воспользоваться лестницей. Водитель грузовика-рефрижератора не пострадал.

Для пополнения запасов витаминной продукции и отправки ее по назначению из Бреста прислали еще один рефрижератор.