В Минске за «слив» данных задержан начальник отдела разработки маркетинга Life

В Минске задержали начальника отдела разработки и маркетинга оператора сотовой связи life:). Мужчину обвиняют в «сливе» персональных данных силовиков и госслужащих.

«Покаянное» видео появилось в телеграмм-канале силовиков, где задержанный говорит, что является начальником отдела разработки и маркетинга life:), участвовал в акциях протеста. Осенью 2020 года, «пользуясь служебным положением», пересылал телеграм-каналам информацию о силовиках и госслужащих.

Там также уточняется, что в случае, если опубликованный человек или его семья пользовались услугами оператора сотовой связи Life, сведения передавались администраторам каналов и публиковались.

Напомним, 10 декабря по аналогичному обвинению задержали пресс-секретаря другого мобильного оператора — А1 Беларусь — Николая Бределева.

По информации госТВ, он передавал Тelegram-каналам, признанным в стране экстремистскими, некоторые данные абонентов.