В Минске за «слив» данных задержан начальник отдела разработки маркетинга Life

В Минске задержали начальника отдела разработки и маркетинга оператора сотовой связи life:). Мужчину обвиняют в «сливе» персональных данных силовиков и госслужащих.
«Покаянное» видео появилось в телеграмм-канале силовиков, где задержанный говорит, что является начальником отдела разработки и маркетинга life:), участвовал в акциях протеста. Осенью 2020 года, «пользуясь служебным положением», пересылал телеграм-каналам информацию о силовиках и госслужащих.
Там также уточняется, что в случае, если опубликованный человек или его семья пользовались услугами оператора сотовой связи Life, сведения передавались администраторам каналов и публиковались.
Напомним, 10 декабря по аналогичному обвинению задержали пресс-секретаря другого мобильного оператора — А1 Беларусь — Николая Бределева.
По информации госТВ, он передавал Тelegram-каналам, признанным в стране экстремистскими, некоторые данные абонентов.
В компании A1 Telekom Austria Group, в свою очередь, заявили о строгих правилах и процедурах для предотвращения незаконных нарушений защиты данных. Там также отметили, что будут использовать доступные юридические и дипломатические каналы для поддержки и защиты сотрудников.
Лукашенко приказал приняты самые жесткие меры по отношению к A1 Telekom Austria Group