В Витебской области продавали поддельную красную икру лосося от несуществующих изготовителей

Опасную продукцию от несуществующих изготовителей продавали в Витебской области.

Областной инспекции Госстандарта Витебской области удалось обнаружить в магазинах красную икру, произведенную несуществующими российскими предприятиями.

Внимание инспекторов привлекла икра лососевых рыб и некоторые другие рыбные консервы, изготовленные на территории Российской Федерации. Нарушения выявлены у всех. При этом отмечается, что 9 из 10 производителей не существует. Это изготовители ООО «Персей», «Сахал», «Сальмоникс» «Сахалин Порт», «Сахалинская икра», «ЯкутРыб», «Дельта», «13», «Жемчужина Камчатки».

Испытания, которым подвергли этот деликатес, показали, что 4 наименования икры «не содержат ДНК лососевых рыб» (семга, радужная форель, горбуша, кижуч, кета или нерка). Это означает, что маркировка на упаковке изделия содержит недостоверную информацию о содержимом консервы.

Кроме того, представителям Госстандарта не были предъявлены декларации о соответствии данной продукции требованиям технического регламента стран ЕАЭС.

Поддельную продукцию запретили реализовывать на территории Республики Беларусь. Кроме того, приняты меры, запрещающие ввоз подобных изделий в страну.