Правительство Беларуси вводит лицензирование экспорта лука, капусты и яблок

Правительство ограничивает экспорт из Беларуси лука, капусты белокочанной и яблок. Для экспорта лука, капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения нужно будет получать разовые лицензии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 70 от 4 февраля, которое вступает в силу со дня его официального опубликования.

Лицензирование вывоза этих овощей вводится на три месяца. Фитосанитарные сертификаты экспортерам по предъявлении лицензии МАРТ будет выдавать государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

Лицензии не потребуются для экспорта лука, капусты и яблок в страны Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан), перемещения транзитных грузов, а также для вывоза овощей в качестве гуманитарной помощи за пределы ЕАЭС.

«Мы берем под контроль вывоз продукции из-за роста цен в странах-соседках, чтобы обеспечить внутренний рынок и наших граждан», — пояснил руководитель МАРТ Алексей Богданов.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко объяснял, что регулирование экспорта вводится, чтобы спекулянты не наживались на перепродаже белорусских овощей, фруктов и других товаров в Россию.