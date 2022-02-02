Терапевтическая стоматология сегодня

Зубная боль приходит, когда ее совсем не ждешь. Среди распространенных заболеваний лечение «зубного нерва»(пульпы). Этот вид воспаления считается необратимым, поскольку в зубе отсутствует лимфатическая дренажная система. Витальная или нежизнеспособная ткань пульпы удаляется из корневого канала, он расширяется, а пораженный корневой дентин, который как бы окружает корневой канал, удаляется путем обтачивания. Наконец, корневой канал затем тщательно пломбируется. Лечение корневых каналов является частью эндодонтии. Причины воспаления пульпы зуба (пульпита) разнообразны. В большинстве случаев изначально имеется некоторый дефект, вызванный кариесов, который служит входом для бактерий. При этом некоторое время болезнь протекает без признаков боли.

Перелом зуба или лечебная травма, например, от перегрева при обтачивании зуба под зубную коронку, может образоваться пульпит, который может быть крайне болезненным. Изредка ретроградное воспаление пульпы может возникать и при поражении периодонта до такой степени, что инфекция проникает через так называемый пародонтальный карман к самой верхней части корня и оттуда поднимается в корневой канал.

В ходе одонтогенной инфекции пульпа отмирает, если ее не лечить, и микробы распространяются в системе корневых каналов. Организм реагирует воспалением периодонта в смысле защитной реакции. Воспаление пародонта может быть острым или хроническим. Острая форма часто связана с болью, и ее иногда бывает трудно верифицировать рентгенологически, в то время как хроническое воспаление может быть видно на рентгенограмме в виде так называемого просветления, если костная структура в области кончик корня растворяется.

Непроницаемое для бактерий и постоянное закрытие системы корневых каналов нерезорбируемыми, краевыми, видимыми на рентгеновском снимке и биосовместимыми материалами, такими как гуттаперча.

Обычно используется современный механический процесс подготовки, который позволяет достичь наилучшего результата за короткое время. Система позволяет электрометрически измерять длину корневых каналов. Это означает, что рентгеновское изображение, которое ранее требовалось для определения реальной длины корневого канала, больше не требуется.

Полная ультразвуковая дезинфекция всех корневых каналов

Эффективная дезинфекция всей системы каналов является одной из наиболее недооцененных целей лечения корневых каналов. Механический инструментарий достигает максимум 60-70% всех площадей, поэтому многое еще предстоит сделать для химической дезинфекции. Перешейки, боковые каналы и апикальные разветвления идеально подходят в качестве «укрытия» для бактерий.

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