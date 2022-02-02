Житель Полоцка ограбил табачный киоск и вдобавок к деньгам прихватил 80 пачек сигарет

Житель Полоцка ночью 20 января ограбил табачный киоск и вдобавок к деньгам прихватил 80 пачек сигарет и камеру видеонаблюдения.
После того как грабитель проник в ларек он попытался с помощью топора взломать кассовый аппарат, чтобы забрать деньги, однако попытка не увенчалась успехом. Тогда злоумышленник решил забрать оборудование с собой, прихватив также 80 пачек табачных изделий и камеру видеонаблюдения.
До задержания местный житель успел потратить украденные деньги, а часть табачных изделий продать.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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