Житель Полоцка ограбил табачный киоск и вдобавок к деньгам прихватил 80 пачек сигарет

Житель Полоцка ночью 20 января ограбил табачный киоск и вдобавок к деньгам прихватил 80 пачек сигарет и камеру видеонаблюдения.

После того как грабитель проник в ларек он попытался с помощью топора взломать кассовый аппарат, чтобы забрать деньги, однако попытка не увенчалась успехом. Тогда злоумышленник решил забрать оборудование с собой, прихватив также 80 пачек табачных изделий и камеру видеонаблюдения.

До задержания местный житель успел потратить украденные деньги, а часть табачных изделий продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.