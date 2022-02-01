Экспрессия чувств и мастерство отображения в Арт-пространстве на Толстого, 7

Уютный филиал Витебского Центра Современного Искусства на улице Толстого представил совместную выставку двух живописцев.

Сергей Чертилин и Александр Овечкин окрыли собственную экспозицию — «Шаг и Взгляд».

Этот проект ВЦСИ и Ольги Рослевич (Чертилиной) о поиске собственного Я в искусстве.

Первый шаг и не зашоренность талантливого новичка или образование и опыт устоявшего мастера: противостояние или дружеское понимание?

Внешняя сдержанность и экспрессия чувств, выплеснутая на холст

Начать просмотр выставки Ольга Рослевич предложила с первого этажа Арт-пространства. В зале расположена часть работ созданных Александром Овечкиным.

Александр — взрослый и состоявшийся человек, у которого возникла необходимость самовыражения. Ему захотелось оставить свой штрих в необъятном океане искусства. Перед глазами был пример друзей — Ольги и Сергея Чертилиных и он взял в руки кисть и палитру.

Автору есть, что рассказать миру. За его плечами профессиональный спорт, армия, бизнес и большая семья . Немногословный в жизни Александр кистью и красками создаёт свою особенную историю.

Картины Овечкина — это эпизоды повседневности сквозь увеличительное стекло чувств и эмоций. Оригинальные работы наполнены оптимизмом и энергией. Александр декларирует независимость и свободу, в том числе и от художественного образования: он убежден в необходимости сохранения личного почерка.

Так считает человек для которого личная свобода и полет фантазии превыше всего. Поэтому можно с уверенностью сказать, что работы Овечкина — это его собственное Эго. Но при этом я увидела ,что Александр интересуется творчеством известных художников. Повседневные сюжеты и отображение отношения к предмету в гармонии с окружающей световоздушной средой – характерная черта представленных работ.

И, скорее всего, имя великого Клода Моне знакомо автору выставки.

Но, возможно, как в музыке есть только семь нот, но композитор создает уникальную симфонию, так и в искусстве: только гений ни на кого не похож.

В любом случае неуверенность первого шага живописца Александра Овечкина, с лихвой компенсируется азартом искренности и желанием творить.

Новый взгляд художника Сергея Чертилина

После эмоциональной самобытности Александра Овечкина экспозиция известного художника Сергея Чертилина, размещенная на втором этаже, впечатляет спокойной уверенностью и профессионализмом.

Образование — это, в том числе, умение концептуально мыслить. Выставка профессионала — это не разрозненные этюды, это уверенно выстроенная тема.

В этот раз персональная тема Сергея — это его особенный взгляд сквозь стекло: отражение впечатления и эмоций в стиле «импрешн».

Сергей Чертилин — выпускник Витебского Худграфа. Он из тех немногочисленных студентов, которые выделяются своим талантом и нетривиальностью.

Конечно же, его рано заметили в профессиональной среде. Еще в студенческие годы, автор стал участвовать в выставках. Его работы украшают многочисленные художественные проекты разных городов и стран.

В Витебском Центре Современного Искусства регулярно проводятся его персональные выставки.

На открытие выставки «Крок и Позирк» пришли коллеги автора, выпускники худграфа и знаменитые Витебские художники.

Любимый педагог, которого бывшие студенты называют «наша мама» — Валентина Антоновна Ляхович так же пришла на открытие.

Валентина Антоновна сказала:

«Из множества студентов становятся художниками единицы. Чертилин из их числа. В нём есть божья искра и трудолюбие. Сергей не стоит на месте . Он постоянно ищет и находит новое. Это ценное качество художника и его сложно сберечь.

Зрение — самая важная способность воспринимать информацию, дано большинству. А вот умение увидеть, а тем более отобразить — это уже черта художника. Это талант и огромный труд. Любой человек имеет свой уникальный взгляд. Цвет и формы предметов, оттенки и полутона — это всё у каждого собственное. Авторское изображение — это комбинация объективной картины мира и субъективного его восприятия».

Витебские художники Сергей Сотников и Михаил Левкович отметили высокий уровень мастерства Сергея Чертилина и оригинальность представленных полотен.

Сам художник рассказал, что несколько лет назад их семья переехала в Москву.

«Москва — это город, где много возможностей для творческого человека. Энергия и драйв мегаполиса даёт полет и заряжает новыми идеями. А еще для художника важно постоянное образование и общение. В столице России регулярно проводится различные мероприятия и создаются творческие проекты для художников. А ещё, там проходят выставки художников мирового уровня. Есть возможность лично посетить и увидеть полотна признанных гениев».

Основу выставки составили картины Сергея Чертилина, написанные в Москве. серия работ «Через окно»: в Люберцах, метро Сокольники, Движение, Вид на нефтебазу — это абстрактная живопись с урбанистическими нотами. Это сочетание мгновенного взгляда и накопленных автором эмоций.

«Дождь на Мкаде» и асфальтово-серый фон с хрупкой кислотностью городских цветов в картине «Дождь и цветы» — самые романтичные ноты на выставке.

Теплой зеленью выписаны картины «Через окно», на Витьбе и железнодорожной станции.

Автор родом из Минска, но считает себя витебским художником. Учеба на Худграфе Витебского пединститута, влияние Александра Соловьева и Валентины Ляхович зажгли искру таланта в душе художника.

Моновыставка или выставка единой тематики — это всегда сложная история. Здесь важно раскрыть тему, но при этом сохранить разнообразие и интересный обзорный эффект . Выставка «Шаг и взгляд» гармонично вписалась в зал старинного особняка XIX века. Архаичные Витебские пейзажи: вид на Пушкинский мост, лестницу к Успенскому собору и тротуар улицы Толстого в снежно-солевой каше, создают контраст энергичному импрессионизму серии полотен Чертилина «Через окно».

Сделайте и вы шаг — приходите на Толстого, чтобы найти собственный взгляд на современное искусство, сравнить опыт профессионала и искренность неопытности.

Работы, представленные на выставке — неповторимые мгновения жизни двух непохожих особенных людей.

Выставка «Шаг и Взгляд» будет работать до 27 марта.