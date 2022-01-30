Зачем в Орше и Барани вода в батареях будет изумрудно-зеленого цвета?

Витебская область
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С 1 февраля в Орше и Барани будут проводиться работы по выявлению утечек и несанкционированных сливов воды из тепловых сетей и систем отопления.

В ходе этих мероприятия воду в теплосетях подкрасят специальным веществом — пищевым красителем уранином А. Он дает воде насыщенный зеленый цвет.

Специалисты отдельно подчеркивают, что этот краситель является абсолютно безопасным, вреда здоровью людей нанести не может, а также не оказывает какого-то негативного влияния на окружающую среду. А кроме упомянутых определения мест повреждения оборудования теплосетей, мероприятие поможет обезопасить людей от риска использования воды не питьевого качества.

В связи с ремонтными работами в Витебской области будет отсутствовать электричество

В Барани и Орше зеленая вода в батареях работы по выявлению утечек
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