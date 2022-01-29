Власти усиливают органичения на поставку продовольствия в Беларусь

Власти расширили перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.

Продовольственная безопасность страны сильно подорвана решением властей по ограничению ввоза продовольствия, считают эксперты. Решение приведет к повышению цен на продукты питания и к исчезновению с полок магазинов качественных продуктов по доступным ценам. Это еще один болезненный удар по экономике и доходам беларусов.

В перечень запрещенных к ввозу в Беларусь включено около 20 товарных позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия и овощи.

Это предусмотрено постановлением правительства №51 от 27 января 2022 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Сербия и Лихтенштейн. Решение как минимум странное. Напомним, территория княжества Лихтенштей вдвое меньше территории одного города Минска. Княжество не экспортирует продукты питания в Беларусь. Чем вызвано такое внимание со стороны властей сказать, как всегда, сложно. В таких решениях логика не прослеживается.

Отметим, что ранее власти запретили поставки продовольствия из страны-членов Европейского союза, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Страны Европы и США производят, как правило, продукцию высокого качества по доступным ценам.

Расширение запрета сделает многие качественные товары недоступными для беларусов. Цены же на оставшиеся на прилавках менее конкурентоспособные товары поползут вверх, считают экономисты. Это приведет к снижению покупательной способности населения и падению качества жизни.

На этом фоне власти заявляют что средняя зарплата в Беларуси в декабре прошлого года выросла до 1675,3 рубля.