С 21 января в Беларуси повысили цены на питание в школах и детских садах

С 21 января в Беларуси повысят денежные нормы расходов на питание в школах и детских садах. Что касается питания школьников, то заметнее всего оно подорожает для детей 11−13 лет, рост составит почти 19%.

Что изменится

Воспитанников детских садов ранее разделяли на возрастные группы 1–2 года и 3–6 лет, а теперь дошколят разделят на категории 1–3 года и 3–7 лет.

Школьников ранее делили на три возрастные группы: 6–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет. С 21 января оставят две возрастные категории — 6–10 лет (начальные классы) и 11–18 лет (5–11-е классы).

Какими будут расходы на питание в детских садах

В день на одного воспитанника детского сада в возрасте 1–3 года с длительностью пребывания 10,5 часа норма расходов на питание составит 2,96 рубля, при длительности пребывания 12 часов — 3,78 рубля. Для детей в возрасте 3–7 лет при 10,5-часовом пребывании — 3,85 рубля, при 12-часовом — 4,67 рубля.

Для воспитанников санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, нормы питания в день будут составлять: для детей 1–3 лет — 4,8 рубля, 3–7 лет — 5,93 рубля, 3–7 лет (диета П) — 5,92 рубля.

Какими будут расходы на питание в школах

Для школьников с длительностью пребывания в учреждениях образования 6–8 часов (двухразовое питание) денежные нормы расходов на питание в день составят: для детей 6–10 лет (1–4-е классы) — 2,52 рубля, 11–18 лет (5–11-е классы) — 2,94 рубля.

При длительности пребывания 9–10,5 часа (трехразовое питание) нормы составят: для учащихся 6–10 лет (1–4-е классы) — 3,31 рубля, 11–18 лет (5–11-е классы) — 3,71 рубля.

В последний раз денежные нормы питания в учреждениях образования повышали 18 июня 2021 года.