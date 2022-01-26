Молодая мама из Витебска лишилась более Br10 тыс. после общения с мошенниками в сети

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В Витебске молодая женщина хотела продать детские вещи, а лишилась более Br10 тыс.

По информации Витебского облисполкома, на одной из торговых площадок молодая мама разместила объявление о продаже детских вещей. От абонента, подписанного женским именем, с белорусского номера на мессенджер ей поступило сообщение о желании приобрести товар с использованием сервиса доставки.

Витебчанка согласилась. Для оформления сделки лжепокупатель прислала фишинговую ссылку для получения предоплаты. Перейдя по ней, молодая мама заполнила нужные данные и даже сообщила идентификационный номер паспорта. Параллельно женщина вводила коды из СМС-сообщений, приходивших на телефон. Завладев всей необходимой информацией, преступник вошел в интернет-банкинг пострадавшей, сменил логин и пароль в личном кабинете и похитил более Br10 тыс.

Такую же схему обмана провернули мошенники и в отношении работника одной из фирм по разработке программного обеспечения. Его злоумышленники оставили без Br6 тыс.

После разговора с мошенниками молодая мама из Витебска лишилась 7000 рублей

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