Ярмарки вакансий пройдут в Витебской области, жителям области будет предложено более 240 вакансий

Ярмарки вакансий пройдут в Витебской области. Мероприятие состоится на сайте e-vacancy.by. У участников ярмарок будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. Всего жителям области будет предложено свыше 240 вакансий.

Так, для жителей Новополоцка встреча с нанимателями в онлайн-формате пройдет 26 января с 10.00 до 12.00. Соискателям будут предложены вакансии водителей, машинистов, крановщиков, электросварщиков, слесарей, прорабов, электромонтеров, врачей, инженеров-программистов, рентгенолаборантов, а также других специалистов.

В Витебске онлайн-встреча с нанимателями состоится 28 января. Для потенциальных работников предприятия и организации заявили более чем о 60 предложениях.

Еще две электронные ярмарки вакансий пройдут 31 января — в Полоцком и Чашникском районе. В последнем регионе предложат работу людям с ограниченными возможностями.