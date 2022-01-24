Какие карточные игры есть в онлайн казино: виды и их преимущества

Фаворитами среди азартных игр в виртуальных казино являются игровые слоты. Они легки в освоении, обладают простыми правилами, наделены интересным сюжетом, не требуют от пользователей особых умений и знаний, позволяют за короткое время получить солидную прибыль. Но, кроме этого, есть категория геймеров, которые любят и ценят карточные игры, такие как покер, блэкджек или баккару. Далее разберемся, как в казино Париматч играть в карточные игры и особенности гэмблинга в них.

Виды карточных развлечений и их преимущества

В современных онлайн клубах представлено огромнейшее количество карточных забав. Однако есть так называемая «золотая коллекция», которая состоит из наиболее популярных и востребованных развлечений. В нее входят:

Покер. На первом месте по популярности находится «его величество» покер. Правила достаточно просты — собрать комбинацию из пяти карт с наибольшим номиналом. Вариантов покера множество, однако базовые правила остаются неизменными.

Блэкджек. Третье после покера и рулетки наиболее востребованное развлечение, характеризующееся простыми правилами, высокими выплатами. Суть блэкджека состоит в том, чтобы собрать максимальную комбинацию из предложенных карт, но при этом сумма не должна превышать 21 очко. В забаве важно полагаться на свою внимательность и запоминать карты, которые вышли из игры.

Баккара (макао). Одна из самых популярных игр, принцип которой схож с правилами блэкджека: набрать 8-9 очков посредством двух стартовых карт. Данная забава станет оптимальным вариантом для тех, кто не хочет «заморачиваться» с различными стратегиями, сложными комбинациями или вычислениями.

Отдавая предпочтение развлечениям на картах, пользователь получает ряд преимуществ:

Прибыль. В некоторых забавах преимущество казино составляет всего 1%, что позволяет геймерам регулярно и часто выигрывать. К примеру, в европейском блэкджеке этот показатель равняется 2,7%. К самым выгодным играм относят также баккара и покер.

Простота. Преимущественная часть развлечений не требует специальных знаний или умений. Игроку раздается несколько карт, которые затем необходимо сравнить с картами дилера. Если пользователь освоил одну классическую забаву, к примеру, блэкджек, то ему будет просто выучить правила и особенности геймплея других.

Разнообразие. Количество различных видов карточных забав просто поражает. Поэтому найти развлечение по своему вкусу, предпочтениям и опыту будет просто даже начинающим игрокам.

Не стоит опасаться за честность игрового процесса. Надежные, проверенные онлайн заведения предлагают развлечения известных мировых провайдеров: Новоматик, Playtech, NetEnt, Микрогейминг. Все игры разработаны на базе ГСЧ и применения алгоритма MD5, которые гарантируют прозрачность геймплея и случайное выпадение результатов раундов.

Карточные игры всегда были в центре внимания любителей азартных развлечений. Они просты, интересны, разнообразные и выгодны. Если вы еще не решились «сыграть в картишки», тогда самое время начинать!