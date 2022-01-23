В Городке ночью горела квартира на улице Гагарина

Ночью в Городке Витебской области на улице Гагарина произошёл пожар. Пожарные спасли из горящего дома 4 человека, еще трое были эвакуированы.

Сообщение о возгорании пожарные получили в полчетвертого ночи. По прибытию службы спасения к месту происшествия, из окна квартиры шел дым, виднелось пламя. В подъезде было очень очень много дыма. В квартире, где произошел пожар, в дальней комнате работники МЧС увидели растерянного мужчину, который стоял возле стены. Сотрудниками МЧС он был выведен на улицу и передан медикам. При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и от госпитализации отказался.

В это время по радиостанции диспетчер передала информацию, что на втором этаже в квартире еще есть люди, которые из-за сильного дыма не могут покинуть дом. Спасатели помогли выбраться женщине 1978 года рождения и двоим ее детям, 2002 и 2015 годов рождения. Параллельно спасатели эвакуировали еще троих жильцов, из них никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован. Огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Хозяин квартиры 1988 года рождения, нигде не работал, состоял на учете в милиции.

В настоящее время причина пожара устанавливается.