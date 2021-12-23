В Витебске из горящей квартиры спасли шесть человек и четверых эвакуировали

В Витебске на улице Смоленской горела квартира. Происшествие произошло вечером 22 декабря. В результате пожара шесть человек было спасено и еще четверо эвакуировано, сообщает пресс-служба МЧС по Витебской области.

По прибытию спасателей из окна квартиры на пятом этаже шел густой черный дым. Работники МЧС услышали крики о помощи, доносившиеся с балкона. На балконе оказались мужчина, трое детей и женщина. Все они были эвакуированы по автолестнице.

В одной из квартир на пятом этаже спасатели обнаружили дедушку, он был взволнован и не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его успокоили, с помощью маски вывели на свежий воздух и передали медикам, в госпитализации он не нуждался.

Кроме этого, с верхних этажей были эвакуировали еще четыре человека.