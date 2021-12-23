В Витебске из горящей квартиры спасли шесть человек и четверых эвакуировали

Витебск
Опубликовано

В Витебске на улице Смоленской горела квартира. Происшествие произошло вечером 22 декабря. В результате пожара шесть человек было спасено и еще четверо эвакуировано, сообщает пресс-служба МЧС по Витебской области.

По прибытию спасателей из окна квартиры на пятом этаже шел густой черный дым. Работники МЧС услышали крики о помощи, доносившиеся с балкона. На балконе оказались мужчина, трое детей и женщина. Все они были эвакуированы по автолестнице.

В одной из квартир на пятом этаже спасатели обнаружили дедушку, он был взволнован и не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его успокоили, с помощью маски вывели на свежий воздух и передали медикам, в госпитализации он не нуждался.

Кроме этого, с верхних этажей были эвакуировали еще четыре человека.

В Витебске эвакуировали жильцов многоэтажки, где горела квартира 

Витебск горела квартира пожар
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by