В Лепеле горела квартира: хозяин умер в больнице

26 октября горела квартира по улице Володарского в городе Лепеле. В 6.00 на следующий день в учреждении здравоохранения от полученных травм хозяин квартиры скончался.

По прибытию службы спасения наблюдалось задымление из окна однокомнатной квартиры на втором этаже. Спасатели обнаружили на полу в коридоре и комнате двух мужчин, которых передали бригаде скорой медицинской помощи. Также из соседних квартир были эвакуированы четыре человека.

В результате пожара в квартире в комнате повреждено имущество закопчены стены. Причина пожара устанавливается.