В Лепеле горела квартира: хозяин умер в больнице

Витебская область
Опубликовано

26 октября горела квартира по улице Володарского в городе Лепеле. В 6.00 на следующий день в учреждении здравоохранения от полученных травм хозяин квартиры скончался.

По прибытию службы спасения наблюдалось задымление из окна однокомнатной квартиры на втором этаже. Спасатели обнаружили на полу в коридоре и комнате двух мужчин, которых передали бригаде скорой медицинской помощи. Также из соседних квартир были эвакуированы четыре человека.

В результате пожара в квартире в комнате повреждено имущество закопчены стены. Причина пожара устанавливается.

В Сенно на пожаре погиб 33-летний молодой человек

гибель мужчины пожар
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by