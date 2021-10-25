После пожара в Лиозно умер замначальника областного управления МЧС

Пожар
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Сегодня в ходе ликвидации пожара на льнозаводе в городском поселке Лиозно почувствовал себя плохо заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль. Коллеги и прибывшие работники скорой медицинской помощи оказывали экстренную помощь. Однако спасти его не удалось. В 16:05 была констатирована смерть. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким, а также окажет им всю необходимую помощь.

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