В Орше сосед спас хозяйку, вытащив ее из горящего дома

Происшествия
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Вечером 21 января в Орше произошел пожар частного дома. Еще до прибытия пожарных сосед поспешил в дом и обнаружил там хозяйку, лежащую без сознания и вытащил ее на улицу.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в службу спасения 21-36. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли жилого дома.

Хозяйка дома, 1964 года рождения, в это время находилась внутри жилища. Ее сосед, мужчина, 1976 года рождения, услышав треск шифера, и увидев, что горит крыша соседнего дома, сразу бросился в охваченный огнем дом. Внутри жилища в комнате, на диване он увидел лежавшую без сознания соседку, после чего вытащил ее на улицу. Женщина была передана медикам. После осмотра врачами ее с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в больницу.

В результате пожара в доме уничтожена кровля и потолочное перекрытие.

Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание электророзетки.

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