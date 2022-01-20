В Полоцке задержали 33-летнего мужчину, находившегося в розыске

Мужчину, находившегося в розыске, задержали в Полоцке.

По информации правоохранительных органов, вечером 11 января мужчина не хотел покидать салон общественного транспорта, тогда на помощь работникам автотранспортного предприятия приехала милиция.

33-летний молодой человек отказался проехать в Полоцкий РОВД и попытался скрыться от правоохранителей. В момент задержания он оказал сопротивление и причинил телесные повреждения. По факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что ранее мужчина за кражу и грабеж был объявлен в розыск в Полоцке и Витебске.

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